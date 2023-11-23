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لبنان

ضاهر ردّاً على برّي: هنا الخلاف الحقيقي...

Lebanon 24
23-11-2023 | 15:30
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ردّاً على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أن الخلاف في ملف قيادة الجيش مسيحي مسيحي.
 
صدر عن النائب ميشال ضاهر البيان التالي:
 
دولة الرئيس الصديق، أنت سيّد من يعرف أن لا أحد يستطيع أن يختصر المسيحيين على مرّ التاريخ، أما الخلاف الحقيقي اليوم فهو بين أكثريّة نيابيّة مسيحيّة ما بين القوات والكتائب والمستقلين وعلى رأسهم بكركي يؤيدون بقاء قائد الجيش حتى انتخاب رئيس، يعارضهم رئيس  كتلة نيابيّة، جزء من كتلته يعارضه ويفضّل بقاء قائد الجيش.
‏الخلاف بين حريصٍ على الوطن والجيش، وبين باحثٍ عن انتقام.
‏الخلاف بين من يريد حماية دور رئيس الجمهوريّة قولاً وفعلاً، وبين مستغلّ لشعار حقوق المسيحيّين.
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