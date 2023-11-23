"خوّة وقصاص".. تصريح جديد لنقيب المطاعم

إعتبر نقيب أصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي أن الضرائب والرسوم ليست "خوّة وقصاص".







ولفت في حديث لـ"mtv" الى ان القطاع السياحي كان حديث البلد والمنطقة في هذا الموسم وخلق 25 ألف وظيفة وفتح 300 مؤسّسة جديدة ولذلك هذه الموازنة تهجيرية وتشبيحيّة.

Advertisement