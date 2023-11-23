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لبنان
المفاوضات مع صندوق النقد ليست من الماضي
Lebanon 24
23-11-2023
|
17:04
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لا يقبل وزير "سوبر" أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد، قد أصبحت من الماضي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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