Advertisement

لبنان

تحليق ليل نهار فوق الليطاني

Lebanon 24
23-11-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1133784-638363826121897768.jpg
Doc-P-1133784-638363826121897768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تتوقّف طائرات الاستطلاع المعادية والمطورة التجهيز في التحليق ليل - نهار فوق قرى ومناطق جنوبي الليطاني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اسرائيل تستهدف البلدات الحدودية الجنوبية مساء
lebanon 24
24/11/2023 03:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: دوي إنفجارين في أجواء القطاع الشرقي نتيجة لغارتين شنهما العدو الاسرائيلي على منطقة العديسة مستهدفا فيها منزلاً واخرى على خراج بلدة رب ثلاثين
lebanon 24
24/11/2023 03:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة اسرائيلية تستهدف المنطقة بين راميا وعيتا الشعب (الميادين)
lebanon 24
24/11/2023 03:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف اسرائيلي طال بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب والطيران الاستطلاعي لم يغب عن سماء المنطقة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
24/11/2023 03:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

الليطاني

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:04 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:04 | 2023-11-23
16:32 | 2023-11-23
15:30 | 2023-11-23
15:03 | 2023-11-23
14:48 | 2023-11-23
14:30 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24