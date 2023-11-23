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لبنان
حزب الله مُستعدّ للحرب الموسّعة ولا يريدها
Lebanon 24
23-11-2023
|
22:24
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كتبت بولا مراد في" الديار": ينتظر حزب الله الساعات القليلة المقبلة ليتبين له ما سيكون عليه القرار الاسرائيلي بما يتعلق بجبهة جنوب لبنان وما اذا كانت ستشملها الهدنة التي اعلنت عنها تل ابيب وحماس مطلع الاسبوع.
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وتقول مصادر قريبة من الحزب لـ "الديار":"جبهة جنوب لبنان كانت ومنذ انطلاق الحرب على غزة ولا تزال جبهة مساندة وداعم للمقاومة في القطاع. ففي حال توقف القتال هناك يفترض تلقائيا توقف القتال هنا. واذا تقررت الهدنة هناك يفترض ان تنسحب الهدنة على منطقة الجنوب". وتضيف المصادر: "لكن هذا الامر ليس محسوما حتى الساعة خاصة بعد لجوء العدو الاسرائيلي للتصعيد في الساعات الماضية واستهدافه مجموعة من المقاومين في بيت ياحون متجاوزا رقعة المعارك التي كانت محصورة بـ 5 كلم ليوسعها لتشمل 8 كلم" معتبرة انه "بات واضحا ان العدو يريد جر لبنان الى حرب واسعة تمهد لحرب تشمل المنطقة ككل، لكن الاميركي الذي لا يبدو انه حتى الساعة متحمس لهكذا حرب ستضر كثيرا الرئيس الاميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يحاول لجمه من دون ان يتضح ما اذا كان سيكون قادرا على ذلك في مرحلة من المراحل".
ويمارس حزب الله، الذي وان كان يرد الصاع صاعين عند كل تجاوز من قبل العدو للخطوط الحمراء، أقصى درجات ضبط النفس لانه كما بات واضحا لا يريد توسعة رقعة القتال، كما انه يرفض ان يجره الاسرائيلي الى حرب يريدها هو بمكان وزمان محددين، وتقول المصادر: "عندما نريد الحرب نحن نحدد توقيتها وزمانها". وتضيف: "القول اننا في مرحلة الخطر الشديد من اندلاع حرب كبيرة مبالغ فيه. الاصح القول اننا لا نزال في مرحلة الخطر، على ان يتضح مسار الامور مع انطلاق الهدنة وما اذا كان سيتم تمديدها".
وتقول مصادر معنية بالملف لـ "الديار": "توقف تل ابيب عن القتال سيعني انتصارا مدويا للفلسطينيين ومحور المقاومة وهزيمة تاريخية لإسرائيل تؤسس لنهاية الكيان، وهو ما سيتصدى له نتتنياهو بمساندة بايدن. فصحيح ان الاخير لا يريد توسعة الحرب وكان طرفا اساسيا بصياغة اتفاق الهدنة، لكن ذلك لا يعني انه يؤيد توقف القتال اليوم. ما يعنيه اطلاق سراح الاسرى الاميركيين فيعطي بعدها الضوء الاخضر لإسرائيل لمواصلة مجازرها وابادتها، وهو ما تدركه حماس جيدا لذلك لن تقوم على الارجح باطلاق الا عدد محدد من الاسرى الاميركيين".
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