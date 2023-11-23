17
o
بيروت
19
o
طرابلس
30
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
واشنطن وطهران تنتظران على مفترق طرق.. وما بعد غزة يرسم خريطة المنطقة
Lebanon 24
23-11-2023
|
22:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": دخل لبنان في صلب المفاوضات الجارية حول العودة إلى تطبيق شامل للقرار الدولي 1701 من جهة، ورسم خريطة مستقبلية لتطبيع الوضع جنوباً. وإذا كانت إسرائيل تصرّ على السير في هذا المنحى، فهذا يعني أن انعكاس الهدنة على لبنان، قد لا يكون مرتبطاً فحسب بمهلة الأيام القليلة، لأن ما بدأ الكلام عنه حول مستقبل غزة وتمديد الهدنة، ووضع النازحين، يتعدّى المعالجات الإنسانية واللوجيستية ليطرح مصير غزة والضفة ولبنان معهما. وهنا يصبح الدور الإيراني أكثر فاعلية في مفاوضات عُمان وجولات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والتي عبّرت عن اتجاه ضبط الوضع وعدم الانجرار وراء استدراج إسرائيلي نحو مستوى ثان من الضغط العسكري المتبادل، في انتظار أن تظهر حقيقة ما تريده في جولات التفاوض بما هو أبعد مما جرى حتى الآن في قطر.
Advertisement
لذا استعادت واشنطن حضورها الفاعل في إدارة التفاوض حول لبنان. والدور الأميركي الحالي يبرز بقوة في اتجاه ضاغط لوقف مسار متفجّر، لكنه في الوقت نفسه بدأ يضغط كي يتكيّف لبنان مع احتمالات ما بعد غزة وإعادة الاعتبار إلى وضع الجنوب بما كان عليه بعد حرب تموز، لا بما أصبح عليه حالياً. وهذا ما تتشارك به مع الأمم المتحدة، وإن بدورها المحدود. كما تسعى فرنسا، بمستوى أقل تأثيراً، إلى العودة مجدداً إلى الوضع اللبناني، رغم أنها فقدت فاعليتها ولا تتمتع بالحضور نفسه، ولا سيما بعد العشوائية التي طبعت إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لملف حرب غزة بين تأييد مطلق لإسرائيل والعمل على حشد تحالف دولي ضد حماس لم يُكتب له أن يبصر النور، ومن ثم عقد مؤتمر لمساعدة فلسطينيي غزة وما أحدثه ذلك من إرباك داخل الدبلوماسية الفرنسية، ما ينعكس حكماً على تعثّر تواصلها مع أطراف النزاع المعنيين بملف لبنان. وفي المقابل، يُسجل حالياً انحسار أي وساطة عربية مكتملة العناصر تجاه لبنان في ظل انشغال القنوات المعتادة، كمصر أو الأردن، بتحييد حرب غزة عن أراضيهما، وقطر بالتحضير مع مصر لهدنة غزة، وتراجع الدور العربي - الخليجي تحت وطأة تصاعد النفوذ الإيراني في القضية الفلسطينية، وضغط ملف التطبيع مع إسرائيل. وعدا التواصل السعودي - الإيراني الذي لم ينتقل إلى مرتبة أكثر فاعلية، لا يبدو إلى الآن أن ثمة راعياً للتفاوض حول لبنان واحتمال تفلّت الوضع الجنوبي، غير واشنطن وطهران. وهما الآن تنتظران على مفترق طرق، لأن ما بعد غزة يرسم خريطة المنطقة بما يتعدّى الساحات المشتركة وحدَها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
Lebanon 24
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
02:45 | 2023-11-23
23/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
05:00 | 2023-11-23
23/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
Lebanon 24
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
14:12 | 2023-11-23
23/11/2023 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دلالات عسكريّة.. هذه خطّة إسرائيل ضد "حزب الله" بعد "هُدنة غزة"!
Lebanon 24
دلالات عسكريّة.. هذه خطّة إسرائيل ضد "حزب الله" بعد "هُدنة غزة"!
04:00 | 2023-11-23
23/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا عثرت الشرطة الإسرائيليّة تحت أنقاض مقرٍ لها؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا عثرت الشرطة الإسرائيليّة تحت أنقاض مقرٍ لها؟
08:44 | 2023-11-23
23/11/2023 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2023-11-23
ترقب لعودة لودريان ومعطياتها المستجدة.. وحديث عن تنسيق اميركي فرنسي لانتخاب الرئيس
22:05 | 2023-11-23
الجنوب اليوم "على كفّ هدنة" أم على مشارف حرب؟
22:10 | 2023-11-23
مساع قطرية لإنعاش التسوية؟
22:17 | 2023-11-23
قمة روحية مرتقبة في مقر المجلس الشيعي في الحازمية.. والراعي يدعو لموقف واحد
22:51 | 2023-11-23
عبداللهيان يدعو للتهدئة وطهران تطلب من حلفائها التقيد بوقف إطلاق النار
22:49 | 2023-11-23
هل باتت المصارف قادرة على الانتقال إلى سعر الصرف الفعلي؟
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
24/11/2023 07:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
24/11/2023 07:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
24/11/2023 07:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24