بعد ليل عنيف... قصف إسرائيلي يستهدف مرجعيون وهكذا يبدو الوضع جنوبًا!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن هدوءاً حذراً يسيطر على القرى الحدودية في الجنوب مع بدء الهدنة. وعلى الإثر، بدأ المواطنون بتفقد منازلهم وأرزاقهم.

واتجهت الأنظار إلى جنوب لبنان مع بدء سريان الهدنة في غزّة، وبعد تصعيد نوعي وغير مسبوق في العمليات العسكرية بالأمس، استهدف القصف الإسرائيلي صباح اليوم وسط سهل مرجعيون، فيما سُمع دوي انفجارات قوية ومتتالية في أرجاء قضاء مرجعيون، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور.

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ومنذ السابعة صباحاً، يُسيطر على قرى القطاعين الغربي والأوسط حالةً من الهدوء الحذر.

وكان الجيش الاسرائيلي قد قصف مساء امس وحتى قبيل منتصف الليل بمدفعيته الثقيلة وبشكل متقطع اطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي (الناقورة، علما الشعب، الضهيرة، وجبلي اللبونة) كما اغار الطيران الاسرائيلي قبيل منتصف الليل الفائت على اطراف بلدتي يارين ومروحين واطراف بلدة عيتا الشعب.

وكما أصيب المعاون في قوى الأمن الداخلي ك.خ. بجروح طفيفة في يده ورجله جراء القصف الذي استهدف محيط مخفر عديسة منتصف الليل وأدى إلى تحطم زجاج المخفر.

واطلقت القوات الاسرائيلية طيلة الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وحلّق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط حتى ساعات الفجر الأولى.