معارضون يطرحون الانتخابات النيابية المبكرة

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تسعى مجموعات نيابية متنوعة معظمها من المعارضة الى بدء تشكيل رأي عام ضاغط بإتجاه الدفع نحو تثبيت خيار إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، ولهذه الغاية تقوم هذه المجموعة بالتواصل مع نواب مستقلين لطرح هذا الخيار عليهم، كما أنها تتواصل مع وسائل إعلام وصحافيين مؤثرين على الرأي العام من أجل التسويق لهذه الفكرة التي يعتبرونها المدخل الوحيد لإنطلاق الحل في لبنان من ناحية إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة فاعلة وإجراء التعيينات من أجل إنتظام الإدارة العامة والمؤسسات.المصدر النيابي المعارض لفت الى أن هناك أفكارا مشابهة لدى الاخصام في السياسة ويمكن بلورة فكرة مشتركة عند إنتهاء الأعمال العسكرية في الجنوب.