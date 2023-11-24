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لبنان

حزب الله يحصي الاضرار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-11-2023 | 02:15
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في ظل المواجهات بين"حزب الله" واسرائيل عند الحدود الجنوبية، يقوم "حزب الله" بمتابعة تفاصيل الاضرار التي تصيب المواطنين اللبنانيين بعد استهداف منارلهم من قبل جيش العدو.
وتقول المصادر "إن المتابعة لا تشمل كل المناطق، بل المناطق التي لا تشهد معارك مفتوحة،وذلك من اجل وضع جداول منظمة والقيام بعمليات التعويض المالي في وقت لاحق".
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وتقول المصادر" إن الحزب سيقوم بالتعويض، ليس فقط على من تضررت منازلهم، بل ايضا عمن تضررت اعمالهم او مواسمهم الزراعية بسبب القصف الاسرائيلي، وهذا ما قد يعلن عنه بشكل رسمي لاحقا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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