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لبنان

الجدول الجديد لأسعار المحروقات صدر.. إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
24-11-2023 | 02:03
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صدر الجدول الجديد لأسعار المحروقات وجاء كالتالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 1566.000 (-2000)
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 1605.000 (-3000)
- المازوت: 1561.000 (-14000)
- الغاز: 941.000 (000)
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