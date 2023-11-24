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لبنان

بلدة لبنانية من دون كهرباء.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 02:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع الكهرباء عن بلدة كفروة الجنوبية وذلك بعد أن تسبب سقوط شجرة كينا بقطع كابلات الكهرباء، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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كفروة

كهرباء

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