بلدة لبنانية من دون كهرباء.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع الكهرباء عن بلدة كفروة الجنوبية وذلك بعد أن تسبب سقوط شجرة كينا بقطع كابلات الكهرباء، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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