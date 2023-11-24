Advertisement

لبنان

إتصال هاتفي.. ماذا طلب بايدن من إسرائيل بشأن لبنان؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1133890-638364157980528972.jpg
Doc-P-1133890-638364157980528972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقريرٌ إسرائيليّ أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بالتهدئة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، خلال أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي بدأت صباح الجمعة.
Advertisement

وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إن بايدن تحدث هاتفياً مع نتنياهو، قبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمشاركة مع وزير الجيش، يوآف غالانت، والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، تمهيداً لإبرام صفقة الرهائن والتهدئة الإنسانية في غزة.

وأضافت أن بايدن طالب نتنياهو بأن تعمل تل أبيب على تهدئة المواجهات المتصاعدة مع حزب الله اللبناني، خلال أيام الهدنة الإنسانية في غزة.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي وصفته بـ"المطلع" على تفاصيل المحادثة بين نتنياهو وبايدن، أن الرئيس الأميركي قال لنتنياهو إنه "يفهم أنه سيكون بالإمكان الحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية أيضًا"، وأضاف أنه "يعتقد أن على إسرائيل أن تتحرك في هذا الاتجاه".

ووفقا للقناة، فإن نتنياهو أنهى المحادثة دون إعطاء "التزام قاطع" للرئيس الأميركي في هذا الشأن.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:47 | 2023-11-24
03:45 | 2023-11-24
03:35 | 2023-11-24
03:33 | 2023-11-24
03:04 | 2023-11-24
03:00 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24