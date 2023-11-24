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لبنان
إتصال هاتفي.. ماذا طلب بايدن من إسرائيل بشأن لبنان؟
Lebanon 24
24-11-2023
|
02:37
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كشف تقريرٌ إسرائيليّ أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بالتهدئة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، خلال أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي بدأت صباح الجمعة.
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وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إن بايدن تحدث هاتفياً مع نتنياهو، قبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمشاركة مع وزير الجيش، يوآف غالانت، والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، تمهيداً لإبرام صفقة الرهائن والتهدئة الإنسانية في غزة.
وأضافت أن بايدن طالب نتنياهو بأن تعمل تل أبيب على تهدئة المواجهات المتصاعدة مع حزب الله اللبناني، خلال أيام الهدنة الإنسانية في غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي وصفته بـ"المطلع" على تفاصيل المحادثة بين نتنياهو وبايدن، أن الرئيس الأميركي قال لنتنياهو إنه "يفهم أنه سيكون بالإمكان الحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية أيضًا"، وأضاف أنه "يعتقد أن على إسرائيل أن تتحرك في هذا الاتجاه".
ووفقا للقناة، فإن نتنياهو أنهى المحادثة دون إعطاء "التزام قاطع" للرئيس الأميركي في هذا الشأن.
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