"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!

أثار الإستهداف الإسرائيلي الذي طال عدداً من قادة "حزب الله" داخل منزلٍ في بيت ياحون، الأربعاء، تساؤلاتٍ عن الجهات التي يمكن أن تكون ساهمت في كشف مكان الشهداء الذين سقطوا هناك إثر القصف، من بينهم الشهيد عباس محمد رعد، نجل النائب محمد رعد.
ولفتت مصادر ميدانيّة إلى أنّ خروقات الجواسيس باتت تفرضُ نفسها في الجنوب، الأمر الذي قد يستدعي تشديداً داخلياً من قبل "حزب الله" لاسيما أن ما حصل يعني وجود معلومات إستخباراتية مسربة عن مكان تواجد العناصر المُستهدفة في وقتٍ مسبق.
وقالت المصادر إنّ تحركات الشهداء في بيت ياحون كانت قائمة على السرية التامة كما درجت العادة، وبالتالي فإنّ ما حصل يعتبر خرقاً لتلك السرية وهو أمرٌ قد يتكرّر طالما استمرت نيران الموجهات مشتعلة في الجنوب.