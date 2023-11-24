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لبنان

الآن.. ماذا يجري داخل مناطق الحدود في الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-11-2023 | 03:04
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عُلِم أنّ الكثير من العائلات الجنوبيّة بدأت تعود إلى منازلها منذ صباح يوم الجمعة من أجل تفقد ممتلكاتها إثر المواجهات التي شهدها الجنوب خلال الفترة الماضية بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ. 
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ورُصدَ توافد السيارات باتجاه المناطق الحدوديّة عند أكثر من نقطة، علماً أن الهدوء الحذر يُسيطر على المنطقة ولا وجود لأي توترٍ ميدانيّ الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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