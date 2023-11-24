بالتزامن مع الذكرى الثمانين لاستقلاله.. إنجاز جديد للبنان

بالتزامن مع الذكرى الثمانين لاستقلاله، فاز لبنان في انتخابات لجنة التراث العالمي التابعة للأونسكو، بنيله 121 صوتًا من أصل 160 ناخبًا ومن الدورة الأولى.



وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد عملت جاهدة على مدى العامين المنصرمين بالتنسيق الوطيد مع بعثاتها في الخارج، ولاسيما بعثة لبنان الدائمة لدى الأونسكو، لتحقيق هذا الإنجاز كي يلعب لبنان مجدداً دوراً بناءً على خريطة التراث العالمي.

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