Advertisement

لبنان

أمن الدّولة واصلت حملاتها التوعويّة للطلّاب... حول سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
24-11-2023 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1133917-638364197879988549.jpg
Doc-P-1133917-638364197879988549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيان، أنها واصلت جولتها التوعويّة على المدارس، وزارت للمناسبة مدرستي الحكمة والكارمليت في المتن. تخلّل الجولة كلمة للمستشار الإعلاميّ للّواء صليبا الدكتور جورج حرب، عرض فيها للطلّاب المخاطر المحدقة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، مفصّلاً الأساليب التي يستخدمها بعض روّاد مختلف المواقع الإلكترونيّة، للإيقاع بالضحايا الذين ينتقونهم من المراهقات والمراهقين، ثمّ يبتزونهم بأساليب غير أخلاقيّة. ثمّ دعا الدكتور حرب الطلّاب إلى الوقاية الأمنيّة الواقعيّة والافتراضيّة في ظروف صعبة تمرّ بلبنان، حفاظاً على تعبهم وتعب أهلهم ومدارسهم ومجتمعهم.
Advertisement
ثمّ عرض أحد ضبّاط أمن الدّولة للطلّاب آليّة العمل الأمنيّ في المديريّة، شارحاً لهم سبل انخراطهم في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وذكر لهم بعض الشركات الوهميّة التي تعمل على تجنيد الشباب اللبنانيّ بحجّة العمل خارج البلاد، ويتبيّن لاحقاً أنّها شركات تعود جذورها إلى جمعيّات على صلة وثيقة بالعدوّ الإسرائيليّ.
بعد المحاضرات التي جرت في المدرستين، قامت القوّة الضاربة بمناورة عسكريّة شارك فيها الطلّاب ومعلّموهم ومعلّماتهم، تضمّنت نزولاً على الحبال، وعمليّات خطف وتحريراً للأسرى.
منتجة هذه النّشاطات التي دأبت أمن الدّولة على القيام بها منذ سنوات في مختلف المناطق اللبنانيّة، والتي من شأنها أن تساعد الشباب اللبنانيّ وتعزّز الوعي الأمنيّ والاجتماعيّ لديه، في حياته الدراسيّة والعائليّة والخاصّة، وفي حياته العمليّة بعد تخصّصه في الجامعات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-11-24
05:00 | 2023-11-24
05:18 | 2023-11-24
04:49 | 2023-11-24
04:38 | 2023-11-24
04:27 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24