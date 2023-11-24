نداءٌ من "اليونيفيل" وسط أحداث الجنوب.. ماذا فيه؟

أصدر رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو بياناً أعرب فيه عن "قلقه إزاء تبادل اطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبدد أرزاق الناس".

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وقال لاثارو إنه "باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه"، مشيراً إلى أنّ أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة.



وختم: "يجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".