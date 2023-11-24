23
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس بلدية علما الشعب ناشد وزير الطاقة: للعمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة
Lebanon 24
24-11-2023
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشد نائب رئيس بلدية علما الشعب وليم حداد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض "التحرك والعمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة بعد انقطاع منذ اكثر من عشرة ايام، كما العمل على اعادة العمل في محطة الفا التي توقف العمل بها منذ مدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة نتيجة استهداف قوات الاحتلال مولدات الكهرباء بالمستشفى
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة نتيجة استهداف قوات الاحتلال مولدات الكهرباء بالمستشفى
24/11/2023 12:59:14
24/11/2023 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال (الجزيرة)
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال (الجزيرة)
24/11/2023 12:59:14
24/11/2023 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال (الجزيرة)
Lebanon 24
قطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال (الجزيرة)
24/11/2023 12:59:14
24/11/2023 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد مخزون الوقود (الجزيرة)
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد مخزون الوقود (الجزيرة)
24/11/2023 12:59:14
24/11/2023 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية
الشعب
الطاقة:
للعمل
اعادة
التيار
الكهربائي
للبلدة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
Lebanon 24
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
14:12 | 2023-11-23
23/11/2023 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا عثرت الشرطة الإسرائيليّة تحت أنقاض مقرٍ لها؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا عثرت الشرطة الإسرائيليّة تحت أنقاض مقرٍ لها؟
08:44 | 2023-11-23
23/11/2023 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية
Lebanon 24
وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية
11:20 | 2023-11-23
23/11/2023 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء تشييع أحد الشهداء في الجنوب... هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
أثناء تشييع أحد الشهداء في الجنوب... هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ
06:27 | 2023-11-23
23/11/2023 06:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)
14:00 | 2023-11-23
23/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-11-24
إبن الـ4 سنوات مهدّد بالموت... ساعدوا كريس الكيك كي يتمكّن من العيش!
05:00 | 2023-11-24
"وقت مستقطع".. هل تفتح هدنة غزة الباب على "تسوية شاملة"؟
05:18 | 2023-11-24
"ملايين حبوب المخدرات" في البقاع.. ومفاجأة عن طريقة توضيبها!
04:49 | 2023-11-24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. ما هو؟
04:38 | 2023-11-24
انخفاض حاد في الحرارة وثلوج... هكذا سيكون طقس "الويك إند"
04:27 | 2023-11-24
"مُخدرات داخل دُكان" في منطقة لبنانية.. وصورة تكشف المتورطين!
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
24/11/2023 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
24/11/2023 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
24/11/2023 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24