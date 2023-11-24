Advertisement

لبنان

رئيس بلدية علما الشعب ناشد وزير الطاقة: للعمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة

Lebanon 24
24-11-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1133934-638364219701588633.png
Doc-P-1133934-638364219701588633.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد نائب رئيس بلدية علما الشعب وليم حداد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض "التحرك والعمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة بعد انقطاع منذ اكثر من عشرة ايام، كما العمل على اعادة العمل في محطة الفا التي توقف العمل بها منذ مدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة نتيجة استهداف قوات الاحتلال مولدات الكهرباء بالمستشفى
lebanon 24
24/11/2023 12:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2023 12:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2023 12:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد مخزون الوقود (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2023 12:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24

بلدية

الشعب

الطاقة:

للعمل

اعادة

التيار

الكهربائي

للبلدة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-11-24
05:00 | 2023-11-24
05:18 | 2023-11-24
04:49 | 2023-11-24
04:38 | 2023-11-24
04:27 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24