رئيس بلدية علما الشعب ناشد وزير الطاقة: للعمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة

ناشد نائب رئيس بلدية علما الشعب وليم حداد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض "التحرك والعمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة بعد انقطاع منذ اكثر من عشرة ايام، كما العمل على اعادة العمل في محطة الفا التي توقف العمل بها منذ مدة".

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