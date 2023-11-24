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لبنان

"مُخدرات داخل دُكان" في منطقة لبنانية.. وصورة تكشف المتورطين!

Lebanon 24
24-11-2023 | 04:27
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 
"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن استخدام "دكّان" في منطقة التّبّانة - طرابلس لترويج المخدّرات.
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بتاريخ 06-11-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت قوّة من المجموعة المذكورة المكان وأوقفت، بالجرم المشهود، كلاًّ من:
- م. م. (من مواليد عام 1977، لبناني)
- ا. ع. (من مواليد عام 2000، لبناني)
أثناء قيامهما ببيع المخدّرات، وضبطت بحوزتهما مسدّسًا حربيًّا، كميّةً من الحبوب المخدِّرَة وحشيشة الكيف -المعدَّة للتّرويج- ميزان حسّاس، وأجهزة خلوية.
 
 
أودعا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".
 
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