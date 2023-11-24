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لبنان

انخفاض حاد في الحرارة وثلوج... هكذا سيكون طقس "الويك إند"

Lebanon 24
24-11-2023 | 04:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من المساء وتشتد أحيانا خلال الليل حيث تصل سرعتها لحدود الـ65 كلم/س.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
 
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاحد، حيث يتأثر بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب الجزر الايطالية والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح قوية تلامس الـ90 كلم/س، وبأمطار غزيرة أحيانا وعواصف رعدية ويستمر حتى مساء الاثنين حيث ينحسر تدريجيا.

نحذر من ارتفاع موج البحر وتطاير اللوحات الاعلانية و الشمسية بسبب سرعة الرياح (90) كلم/س (من ظهر الاحد و حتى صباح الاثنين) وغزارة الامطار (من فجر الإثنين وحتى الظهر).

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية.
السبت: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من المساء وتشتد أحيانا خلال الليل حيث تصل سرعتها لحدود الـ65 كلم/س.
 
الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية والجنوبية خلال النهار، تنشط الرياح وتشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي ، وتصل سرعتها لحدود ال 95 كلم/س مساء بخاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها الموج البحر لحدود ال 3 أمتار، ويتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم حيث تشتد غزارة الأمطار مع عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. نحذر من تشكل السيول الجارفة على الطرق فجر الاثنين، ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.
 
الإثنين: غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة (ما بين 4 الى 6 درجات)، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وتتشكل السيول على الطرق،وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر. تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر تدريجيا خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.
 
-الحرارة على الساحل من 17 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 10 إلى 21 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات اعتبارا من الظهر.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6،19.
-ساعة غروب الشمس: 16،31.
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