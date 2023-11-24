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لبنان

قرارٌ جديد من وزير التربية.. ما هو؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 04:49
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اصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، قرارا بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 - الدورة الثانية جاء فيه:
 
المادة الأولى: 
 
تُعدّل في المادة الأولى من القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 حول مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية لبعض الاختصاصات لتصبح كالآتي:
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- الثلاثاء 28/11/2023 - 11 ق.ظ:
 
1- العلاج الفيزيائي / خطي وشفهي  - مبنى كلية الصحة العامة - الجامعة اللبنانية - الحدت
 
2- الأطراف الاصطناعية  / خطي وشفهي    
 
الثلاثاء 12/12/2023   11 ق.ظ:
 
1- طب الأسنان  /خطي  - مبنى كلية طب الأسنان
 
الجامعة اللبنانية - الحدت
 
- السبت  16/12/2023  9 ق.ظ 
 
 طب الأسنان  / شفهي وعملي  - مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت.
 
 
يُشار إلى أن المواعيد السابقة كانت على النحو التالي:
 
1- السبت  25/11/2023  11 ق.ظ 
 
الأطراف الاصطناعية  / خطي وشفهي - مبنى كلية الصحة العامة الجامعة اللبنانية - الحدت
 
2- العلاج الفيزيائي / خطي وشفهي    
 
- الثلاثاء  28/11/2023  - 11 ق.ظ:
 
1- طـب الأسنـان / خطي - مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت 
 
- السبت  2/12/2023  - 9 ق.ظ: 
 
1- طب الأسنان / شفهي وعملي  - مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت
 
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