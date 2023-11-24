قرارٌ جديد من وزير التربية.. ما هو؟

اصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، قرارا بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 - الدورة الثانية جاء فيه:

المادة الأولى:

تُعدّل في المادة الأولى من القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 حول مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية لبعض الاختصاصات لتصبح كالآتي:

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- الثلاثاء 28/11/2023 - 11 ق.ظ:

1- العلاج الفيزيائي / خطي وشفهي - مبنى كلية الصحة العامة - الجامعة اللبنانية - الحدت

2- الأطراف الاصطناعية / خطي وشفهي

الثلاثاء 12/12/2023 11 ق.ظ:

1- طب الأسنان /خطي - مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

- السبت 16/12/2023 9 ق.ظ

طب الأسنان / شفهي وعملي - مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت.

يُشار إلى أن المواعيد السابقة كانت على النحو التالي:

1- السبت 25/11/2023 11 ق.ظ

الأطراف الاصطناعية / خطي وشفهي - مبنى كلية الصحة العامة الجامعة اللبنانية - الحدت

2- العلاج الفيزيائي / خطي وشفهي

- الثلاثاء 28/11/2023 - 11 ق.ظ:

1- طـب الأسنـان / خطي - مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت

- السبت 2/12/2023 - 9 ق.ظ:

1- طب الأسنان / شفهي وعملي - مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت

