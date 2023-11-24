حمية التقى وفداً من قيادة فوج الهندسة: لمزيد من التعاون بين الوزارة والجيش

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، وفداً من فوج الهندسة في الجيش برئاسة قائد الفوج العميد روجيه خوري ، في حضور المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس والمدير العام للتنظيم المدني علي رمضان وعدد من رؤساء المصالح والمعنيين بملف الطرق والجسور في الوزارة.

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وخلال اللقاء، تمّ البحث في خطة الطوارئ المتعلقة بالطرق والجسور التي كانت قد وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء لمواجهة أية ظروف استثنائية في البلاد.



ورحّب الوزير حمية "بالتعاون القائم بين الوزارة وقيادة الجيش في العديد من الملفات التي تعنى بها"، لافتاً في هذا السياق إلى أن "ذلك ينسحب أيضاً على ملف الجسور والطرق ، وخصوصاً بأن فوج الهندسة في الجيش اللبناني، لديه خبرة وتجربة في هذا المجال" ، مذكراً بأن ذلك "كان قد تجلى في بعض الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، كما في العدوان الإسرائيلي في العام 2006 على البنى التحتية اللبنانية ولاسيما الطرق والجسور منها" .



كما أشار إلى أن "الظروف الاستثنائية التي يمر فيها الوطن ، تفرض علينا جميعاً المزيد من التعاون والبقاء على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهتها معاً ".