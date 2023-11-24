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لبنان
مع سريان الهدنة في غزة.. هدوء حذر يعمّ البلدات الحدودية
Lebanon 24
24-11-2023
|
06:41
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عمّ الهدوء الحذر مختلف البلدات الحدودية في القطاع الغربي، منذ ما بعد الساعة السابعة صباحًا، حيث سرت الهدنة التي بدأت في غزة على جنوب لبنان.
وعلى الرغم من الحركة الخجولة التي شهدتها القرى والبلدات الحدودية، الا ان عودة الاهالي الى منازلهم كانت متفاوتة ما بين بلدة واخرى خصوصا تلك المتقدمة أكثر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة والتي شهدت حربا حقيقية خلفت اضرارا في الممتلكات والمزروعات.
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وتفاوتت نسبة الاضرار، حيث كان الجزء الاكبر منها في بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب، التي أتت الحرائق فيها على معظم الثروة الحرجية، اضافة الى تضرر العديد من المنازل بشكل كامل.
وفي هذا السياق، أكد العديد من الاهالي اصرارهم على العودة الى منازلهم رغم الحذر الشديد الذي يلف بلداتهم. وأفاد أكثر من شخص في البلدات الحدودية ان الوضع لا يزال طور الانتظار حتى تقرير العودة النهائية اليها، فيما يصر آخرون على البقاء رغم الاحداث والتشبث في أرضهم مهما حصل من اعتداءت. (الوكالة الوطنية)
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