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لبنان

سرقة منزل في جزين... المسروقات قيمتها كبيرة وبالدولار

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا منزل ش.ا. ر. في بلدة جباع - جزين، عن طريق الكسر والخلع.
 
وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي 15 الف دولار، من أدوات منزلية وكهربائيّة.
 
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وقدّم صاحب المنزل شكوى لدى مخفر جزين، وبوشرت التحقيقات.
 
 
 
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