سرقة منزل في جزين... المسروقات قيمتها كبيرة وبالدولار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا منزل ش.ا. ر. في بلدة جباع - جزين، عن طريق الكسر والخلع.

وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي 15 الف دولار، من أدوات منزلية وكهربائيّة.

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وقدّم صاحب المنزل شكوى لدى مخفر جزين، وبوشرت التحقيقات.