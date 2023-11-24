23
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سرقة منزل في جزين... المسروقات قيمتها كبيرة وبالدولار
Lebanon 24
24-11-2023
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا منزل ش.ا. ر. في بلدة جباع - جزين، عن طريق الكسر والخلع.
وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي 15 الف دولار، من أدوات منزلية وكهربائيّة.
Advertisement
وقدّم صاحب المنزل شكوى لدى مخفر جزين، وبوشرت التحقيقات.
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية: سنبدأ تسلم المحتجزين لدى حماس اليوم
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سنبدأ تسلم المحتجزين لدى حماس اليوم
24/11/2023 14:41:23
24/11/2023 14:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولا سرقة أغنام من مزرعة تابعة لأحد الأديرة.. وهذا ما حلّ بهما
Lebanon 24
حاولا سرقة أغنام من مزرعة تابعة لأحد الأديرة.. وهذا ما حلّ بهما
24/11/2023 14:41:23
24/11/2023 14:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: تسلم الدفعة الأولى من المحتجزين الساعة 4 عصر يوم الجمعة و3 مجموعات أخرى في الأيام الـ3 التالية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الخارجية القطرية: تسلم الدفعة الأولى من المحتجزين الساعة 4 عصر يوم الجمعة و3 مجموعات أخرى في الأيام الـ3 التالية (سكاي نيوز)
24/11/2023 14:41:23
24/11/2023 14:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نأمل إخراج المحتجزين من غزة وذلك لن يتم من دون تحديات
Lebanon 24
نتنياهو: نأمل إخراج المحتجزين من غزة وذلك لن يتم من دون تحديات
24/11/2023 14:41:23
24/11/2023 14:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة
جزين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
Lebanon 24
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
14:12 | 2023-11-23
23/11/2023 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا عثرت الشرطة الإسرائيليّة تحت أنقاض مقرٍ لها؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا عثرت الشرطة الإسرائيليّة تحت أنقاض مقرٍ لها؟
08:44 | 2023-11-23
23/11/2023 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)
14:00 | 2023-11-23
23/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية
Lebanon 24
وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية
11:20 | 2023-11-23
23/11/2023 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
Lebanon 24
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
02:45 | 2023-11-24
24/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-11-24
إبن الـ4 سنوات مهدّد بالموت... ساعدوا كريس الكيك كي يتمكّن من العيش!
05:00 | 2023-11-24
"وقت مستقطع".. هل تفتح هدنة غزة الباب على "تسوية شاملة"؟
07:24 | 2023-11-24
أبو فاعور زار بري: لنقاش جديد لبناني - لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات
06:58 | 2023-11-24
تحذير عاجل من الجيش... ماذا طلب من المواطنين العائدين إلى منازلهم في الجنوب؟
06:56 | 2023-11-24
من غزة.. هذا ما قاله قائد عسكريّ بارز عن لبنان!
06:41 | 2023-11-24
مع سريان الهدنة في غزة.. هدوء حذر يعمّ البلدات الحدودية
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
24/11/2023 14:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
24/11/2023 14:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
24/11/2023 14:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24