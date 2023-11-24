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لبنان

تحذير عاجل من الجيش... ماذا طلب من المواطنين العائدين إلى منازلهم في الجنوب؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:58
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في ظل عودة جزء من المواطنين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية التي غادروها نتيجة اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال المرحلة الأخيرة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي ولا سيما الذخائر الفسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها أو الاتصال بعمليات القيادة على الرقم ١٧٠١.
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كما تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المعممة من قبل الجيش في هذا الخصوص.
 
 
 
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