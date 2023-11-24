من غزة.. هذا ما قاله قائد عسكريّ بارز عن لبنان!

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، الالتزام بوقف العمليات العسكرية في غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية، مشدداً على أن أي خرق سيقابل بالرد المناسب.



وفي تصريح له، لفت أبو حمزة إلى أنّ "المقاومة الإسلامية في لبنان وجّهت للعدو ضربات مميتة والقادم أعظم"، وأضاف: "في العراق، يتم توجيه الضربات للقواعد الأمريكية، واليمن السعيد دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر لحاضنته العربية وقال للعدو إن حق التصرف القانوني لنا وليس لكم ولن يكون.. بوركت هذه السواعد المباركة ونشد على أيديكم فاستمروا على بركة الله".

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وتابع: "مشروعنا الجهادي لن يتوقف حتى تحرير كامل فلسطين وفي ضوء المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة التي نفرج فيها عن عدد من أسرى العدو نبارك لأسرانا وأسيراتنا ونقول لهم إنكم تستحقون من مقاومتكم وشعبكم أكثر وأكثر ونحن قوم لا نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا حتى تحقيق كل أهدافنا".





