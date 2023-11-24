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لبنان

بتمويل كندي.. توقيع مشروع تعزيز الأمن الغذائي في لبنان بين وزارة الزراعة والفاو

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:15
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وقّع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو) نورة أورابح حداد اليوم، وثيقة مشروع ممول من حكومة كندا بقيمة ٢٠ مليون دولار كندي ستنفّذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة.
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ويهدف المشروع بحسب بيان "الفاو" إلى تحسين أداء سلاسل قيمة الفاكهة والخضار وزيادة الإعتماد على الممارسات الزراعية الجيدة والذكية مناخياً والمراعية للمنظور الجنساني وللتغذية، بالإضافة إلى تحسين البيئة المؤاتية التي تعمل فيها الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة المذكورة. كما سيساهم المشروع في زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية لسلاسل قيمة الفاكهة و الخضار من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم منتجي المدخلات والتجار لتطوير استراتيجياتهم وأنشطتهم التجارية لتبني تقنيات مبتكرة وحديثة على مستويات الإنتاج/التسويق والتجهيز، ليصبحوا أكثر قدرة على المنافسة وأكثر شمولية واستدامة واستجابة لاحتياجات المزارعين والمزارعات. سيتم تمكين المزارعين وجمعياتهم  وتعاونياتهم لتنسيق استراتيجياتهم وأنشطتهم من أجل تنفيذ خطط اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، وبالتالي توفير أغذية أكثر أمانًا وصحة وبأسعار معقولة، والحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة قدرة المزارعين على الصمود.  

ويتيح هذا المشروع أيضاً تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين حكومة كندا ووزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة لدعم استدامة القطاع الزراعي في لبنان.
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