أبو فاعور زار بري: لنقاش جديد لبناني - لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور.

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وتم البحث خلال اللقاء، في تطور الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.وبعد اللقاء، قال أبو فاعور: "تشرفت بلقاء الرئيس بري وطبعا كما قال الرئيس وليد جنبلاط دون كثير إطمئنان للهدنة التي بدأت في فلسطين ونأمل ان تكون هذه الهدنة مستدامة تقود الى وقف العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتقود كما نأمل إستطرادا الى الهدوء على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأيضا وقف الإعتداءات والإجرام الاسرائيلي ولعل في هذا الهدوء الذي نأمل ان يكون هذا الهدوء مستداما فرصة من أجل نقاش جديد لبناني لبناني لمعالجة كل الإستحقاقات التي طال انتظار علاجها وبالتأكيد في مقدمها رئاسة الجمهورية ومسألة الشغور في المؤسسات الامنية العسكرية والامنية".وأضاف: "يعمل الرئيس بري وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونعمل معهما وطيف واسع من القوى السياسية على الوصول الى نتائج إيجابية في هذا الأمر. وكما قلت اذا كان الداعي الأساسي هو الإعتداءات الاسرائيلية فهذا الداعي لا يزال قائما ويمكن أن يتكرر في أي لحظة ونأمل ان تكون فترة الهدوء محفزا لمزيد من النقاش في مسألة رئاسة الجمهورية التي ربما تكون على أبواب بعض الحراك فيها نتيجة بعض الموفدين من أكثر من جهة ومن دولة والمسألة الثانية مسألة الشغور في الأجهزة الامنية التي يجب ان تعالج بمنطق الدولة وبعقل الدولة وبعقل حفظ المؤسسات والإهتمام بدورها الذي هو دور أساسي في هذه المرحلة".