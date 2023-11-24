بوشكيان: مهما اعتدوا علينا تبقى ارادة الاعمار والتصميم على النجاح أقوى

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أنه مهما اعتدوا على لبنان، تبقى ارادة الاعمار أقوى، ويظل التصميم على النجاح والتقدّم أقوى وأقوى.



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وأشار الى "ان أهمية هذا المعمل تكمن في عملية التصنيع عبر جمع الزيوت المستهلكة وتفادي رميها حفاظاً على البيئة، واستخراج منتج جديد منها لزوم الصناعة والتدفئة والفيول والديزل واستخدامات أخرى وتصديرها الى اوروبا ودول أخرى. وقال خلال حفل افتتاح معمل "هارفست أنترناشيونال" في صيدا لاعادة تدوير واسترة الزيوت النباتية لتصنيعها وتحويلها لوقود صديقة للبيئة، والذي ابصر النور بعد سنتين من العمل والتعاون المشترك بين الوزارة وصاحب المشروع ، اننا اليوم في صيدا نمارس عملاً مقاوماً على طريقتنا بافتتاح هذا المعمل الجديد ونبني ونصنّع ونعتمد وسائل انتاجيّة وتكنولوجية حديثة.وأشار الى "ان أهمية هذا المعمل تكمن في عملية التصنيع عبر جمع الزيوت المستهلكة وتفادي رميها حفاظاً على البيئة، واستخراج منتج جديد منها لزوم الصناعة والتدفئة والفيول والديزل واستخدامات أخرى وتصديرها الى اوروبا ودول أخرى.

وأضاف بوشكيان: "من بوابة الجنوب وعاصمته صيدا الأبيّة أهلَها وأهلَ كلّ بيتٍ ومدينة وبلدة وقرية جنوبية صامدة بالعزّ والكرامة، ننحني اجلالاً أمام الشهداء الذين يسقطون كلّ يوم. نعزّي عائلاتِهم. نقف إلى جانبِهم. ونوجّه تحيّةَ الإعجاب والتقدير لأهلِنا المتمسّكين بأرضهم ورزقِهم. كما ندعم الذين نزحوا، وهم غيرُ خائفين من العدوان، وإنّما لتحوّلِ مسقطِ رأسِهم إلى ساحةِ حربٍ مفتوحة".