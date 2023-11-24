على أوتوستراد الجية... جرحى في حادث سير مروّع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير على أوتوستراد الجية.

وأضافت عن إصابة بعض الأشخاص جراء الحادث، وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الاحمر على نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة.