23
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
على أوتوستراد الجية... جرحى في حادث سير مروّع
Lebanon 24
24-11-2023
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير على أوتوستراد الجية.
وأضافت عن إصابة بعض الأشخاص جراء الحادث، وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الاحمر على نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جرحى في حادث سير على طريق جعيتا
Lebanon 24
جرحى في حادث سير على طريق جعيتا
24/11/2023 16:15:48
24/11/2023 16:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: 3 جرحى جراء حادث سير على أوتوستراد المنصف
Lebanon 24
الدفاع المدني: 3 جرحى جراء حادث سير على أوتوستراد المنصف
24/11/2023 16:15:48
24/11/2023 16:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير... وأحد الجرحى حالته حرجة
Lebanon 24
حادث سير... وأحد الجرحى حالته حرجة
24/11/2023 16:15:48
24/11/2023 16:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة أحد الجرحى خطيرة... حادث سير مروّع بين دراجتين ناريتين (صور)
Lebanon 24
حالة أحد الجرحى خطيرة... حادث سير مروّع بين دراجتين ناريتين (صور)
24/11/2023 16:15:48
24/11/2023 16:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير
جرحى
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)
14:00 | 2023-11-23
23/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
Lebanon 24
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
14:12 | 2023-11-23
23/11/2023 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية
Lebanon 24
وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية
11:20 | 2023-11-23
23/11/2023 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
Lebanon 24
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
02:45 | 2023-11-24
24/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تُظهر ضرراً كبيراً... هذا هو المنزل الذي قصفه "الحزب" وكان بداخله جنود إسرائيليّون
Lebanon 24
صورة تُظهر ضرراً كبيراً... هذا هو المنزل الذي قصفه "الحزب" وكان بداخله جنود إسرائيليّون
10:42 | 2023-11-23
23/11/2023 10:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-11-24
"وقت مستقطع".. هل تفتح هدنة غزة الباب على "تسوية شاملة"؟
08:37 | 2023-11-24
باسيل: قصص الابطال لن تنتهي طالما بقيت قضية فلسطين
08:26 | 2023-11-24
هذا ما بحثه سلام مع وزير البلدية القطري
07:52 | 2023-11-24
بوحبيب: إذا ارادت اسرائيل وقف التصعيد فعليها وقف الحرب
07:38 | 2023-11-24
بوشكيان: مهما اعتدوا علينا تبقى ارادة الاعمار والتصميم على النجاح أقوى
07:24 | 2023-11-24
أبو فاعور زار بري: لنقاش جديد لبناني - لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
24/11/2023 16:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
24/11/2023 16:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
24/11/2023 16:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24