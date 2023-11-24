هذا ما بحثه سلام مع وزير البلدية القطري

زار وزير الاقتصاد أمين سلام ، وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي في مكتبه بالوزارة الكائنة في العاصمة القطرية الدوحة.

Advertisement

وخلال الزيارة، ناقش الطرفان شؤوناً مشتركة تُعنى بالبلديات والإدارات المحلية، واتفقا على متابعة مشروع التوأمة بين البلديات القطرية وبلديات لبنان ضمن مشاريع عدةستبحثها اللجنة القطرية اللبنانية العليا المشتركة التي يترأسها وزير الاقتصاد، مطلع العام المقبل.وأطلع سلام الوزير القطري على بعض المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وناقشا مجموعة من الحلول لها.وكان سلام قد لبّى دعوة إلى الغداء في غرفة التجارة القطرية، التقى خلالها عدداً من الشخصيات القطرية الرائدة في مجال الأعمال.ويزور سلام قطر منذ مطلع الأسبوع، حيث اجتمع الى عدد من المسؤولين القطريين، وناقش معهم مواضيع الساعة والأزمة اللبنانية، وكما بحث مجموعة من الأفكار والحلول للأزمة الاقتصادية اللبنانية.