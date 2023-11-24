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لبنان

وفد إعلامي من "التيار" قدّم التعازي لـ"الميادين" باستشهاد عمر ومعماري

Lebanon 24
24-11-2023 | 09:41
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قدّم وفد إعلامي من "التيار الوطني الحرّ" برئاسة المستشار السياسي لرئيس "التيار" أنطوان قسطنطين، واجب العزاء بالشهيدين الصحافية فرح عمر والمصور ربيع معماري في قناة "الميادين" في بيروت، وضمّ الوفد رئيس تحرير موقع tayyar.org الصحافي ميشال أبو نجم والمسؤولة في لجنة الاعلام والتواصل الصحافية باسكال أبو نادر.
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