وزير الزراعة إستقبل القائم بالأعمال في السفارة السورية.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن سعادة القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان علي دغمان.

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وتم البحث خلال اللقاء في مجمل العلاقات الزراعية بين البلدين، والتأكيد على الرزنامة الزراعية بين لبنان وسوريا.وتطرق اللقاء أيضاً الى كيفية تفعيل بنود مذكرة التفاهم الرباعية التي تم توقيعها بين لبنان وسوريا والعراق والاردن.وتوجه الحاج حسن بالشكر للقيادة السورية على التسهيلات التي تقوم بها الحكومة السورية للمنتجات اللبنانية، مؤكدا "قوة العلاقة الأخوية التي تربط البلدين لما فيه مصلحة للشعبين الشقيقين".