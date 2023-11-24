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لبنان

القرار الاتهامي بحق مطلق النار على السفارة الاميركية

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:12
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أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق ايضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.
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واتهم صوان الموقوف خليل بجناية محاولة القتل عمدا بمقتضى المادة ٥٤٩/٢٠١ عقوبات وظنّ به بجنح المواد ٧٢ من قانون الاسلحة والذخائر و٣٧٩ و٧٣٣ عقوبات وهي تتعلق بحمل الاسلحة غير المرخصة والتحطيم والتمرد على السلطات العامة، وأحال الملف مع الموقوف على المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر للبدء بمحاكمته. (الوكالة الوطنية)
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