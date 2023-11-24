Advertisement

لبنان

طرابلس تُشّيع شهداء العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1134035-638364434243559700.jpg
Doc-P-1134035-638364434243559700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شيعت في طرابلس جثامين الشهداء الاربعة الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الذي طاول سيارتهم في الجنوب، حيث صلي على جثامينهم في مسجد "التقوى". 

 

وكانت الجثامين قد سجيت في المستشفى الحكومي، قبل أن تنقل بموكب شعبي الى مسجد "التقوى"، وسط اجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني الذي استحضر الى المدينة المزيد من الوحدات.

 

يذكر أن الشهيد التركي سلم جثمانه الى عائلته التي وصلت في وقت سابق الى بيروت، وانه لن يدفن في طرابلس كما كان مقررا بل سيصار الى نقله الى بلده.

 

وقد تزامن التشييع مع إطلاق نار كثيف من قبل المشيعين، وطاول الرصاص الطائش أحياء عدة في المدينة، وادى الى سقوط عدد من الجرحى وألحق أضرارا بالسيارات وألواح الطاقة الشمسية وزجاج بعض الابنية.

(الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-11-24
17:10 | 2023-11-24
16:57 | 2023-11-24
16:57 | 2023-11-24
16:52 | 2023-11-24
16:06 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24