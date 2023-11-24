تطوّر جديد في ملف دعوى تطويب البطريرك إسطفان الدويهي... إليكم التفاصيل

أعلن المسؤول عن ملف دعاوى التكريم والتطويب والتقديس لدى الفاتيكان الأب بولس قزي، أنّه تبلّغ من مجمع القديسين، أنّ جلسة مجمع الكرادلة والأساقفة، في مسيرة دعوى تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدويهي، ستنعقد في صباح يوم الثلاثاء 6 شباط 2024.

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وكتب الاب قزي عبر حسابه على "فيسبوك":

"تبارك الله في قديسيه،

لقد تبلّغتُ، بنعمة الله، من مجمع القديسين، مساء امس، بان جلسة مجمع الكرادلة والاساقفة، في مسيرة دعوى تطويب المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي، ستنعقد في صباح يوم الثلاثاء ٦ شباط ٢٠٢٤، وهي الجلسة الأخيرة قبل اجتماع رئيس مجمع القديسين نيافة الكردينال مارشللو سيمورارو بقداسة البابا فرنسيس، تتويجاً لنتائج المؤتمرات الثلاثة: الأطباء، اللاهوتين، والكرادلة، ليمهر الأب الاقدس، بختمه، المسيرة القانونية النهائية، اعلاناً للأحتفال بتطويب المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي، نشكر الرب على ان جميع المراحل التي مرّت بها، المسيرة القانونية،لدعوى التطويب هذه، حتى الآن، قد تمّت بإجماعٍ كاملٍ.

اننا معكم نتابع الصلوات حتى يوم الاحتفال الكبير بتطويب المكرّم اسطفان الدويهي، صلاته معنا، آمين".