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لبنان

تنبيه مهم من وزارة الصحة.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:40
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جددت وزارة الصحة العامة تنبيهها وتذكيرها للمواطنين خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعرضت للقصف بالفوسفور الأبيض باتباع التعليمات التالية الواجب اتخاذها في حال التعرض لهذه المادة الكيميائية:
- الابتعاد عن محيط المناطق التي قصفت بشكل مباشر بالفوسفور الأبيض. 
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- عدم لمس الأشجار والمزروعات وغيرها من الاسطح خصوصا في محيط المناطق المعرضة للقصف.
- عدم لمس الاجسام الغريبة التي قد تكون من مخلفات القصف.
- اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتعامل مع الفوسفور الأبيض.
- في حالات التعرض لأي شظايا او إصابات بالفوسفور الأبيض التوجه الى أقرب مستشفى  لتلقي العلاج.
 
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