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لبنان
كيف يبدو وضع الجنوب هذا المساء؟ وهل من قصف؟
Lebanon 24
24-11-2023
|
11:35
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عمَّ الهدوء الحذر القرى والبلدات الحدودية في القطاع الشرقي اليوم منذ الصباح، بإستثناء الاستهداف المعادي الذي شهده سهل مرجعيون بقذائف مدفعية عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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ومن أكثر البلدات التي لم يوفرها العدو الاسرائيلي بقذائفه وصواريخه هي بلدة كفركلا، وعديسة، وحولا وميس الجبل.
ففي هذه البلدات لم يقصف العدو الإسرائيلي أطرافها وطرقاتها وخراجها فحسب، بل استهدف فيها أيضاً المنازل بشكلٍ مباشرة، وإرتقى في بعضها شهداء مدنيين ووقع جرحى.
كذلك، تسبب القصف بخسائر بالممتلكات والأراضي الزراعية جراء الحرائق التي سببتها القنابل المضيئة والفوسفورية.
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