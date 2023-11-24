منشورٌ من السفارة الأميركية بشأن الجنوب.. هذا مضمونه!

علّقت السّفارة الأميركيّة في بيروت عبر منصة "إكس" على آخر تصريح لرئيس بعثة "اليونيفيل" في لبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو حول وضع جبهة جنوب لبنان بعد الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة عليها، وفي ظل الهدنة القائمة هناك منذ صباح اليوم توازياً مع وقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

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وفي منشورٍ لها، مساء اليوم، قالت السفارة إنّ "12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق أعطتنا جميعاً الأمل والطاقة المُتجددة لبناء غدٍ أفضل للبنان"، وأضافت: "إننا نردد دعوة زملائنا في اليونيفيل في بيانهم القوي".

وكان لاثارو أعرب، اليوم الجمعة، عن "قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبدد أرزاق الناس".

وفي بيانه، قال لاثارو: "باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه، وأي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة".

وشدد "على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".



