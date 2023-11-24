هيئة إدارية جديدة لجمعيّة الإعلاميين الإقتصاديين برئاسة سابين عويس

عقدت جمعيّة الإعلاميين الإقتصاديين جمعية عمومية في مكاتب مجلة الاقتصاد والأعمال، برئاسة رئيس السن الزميل بهيج ابو غانم وبحضور اعضاء الهيئة العامة، خلصت الى انتخاب هيئة إدارية جديدة لـ3 سنوات برئاسة سابين عويس لولاية ثانية.

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وافتتح أبو غانم الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الصحفيين الشهداء الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم المهني، ثم تحدث عن المراحل التي مرت بها الجمعية منذ تأسيسها عام 2007 والظروف التي رافقتها بسبب الأوضاع في البلاد والجمود الذي اصابها نتيجة هذه الأوضاع. وافتتح أبو غانم الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الصحفيين الشهداء الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم المهني، ثم تحدث عن المراحل التي مرت بها الجمعية منذ تأسيسها عام 2007 والظروف التي رافقتها بسبب الأوضاع في البلاد والجمود الذي اصابها نتيجة هذه الأوضاع.

وبعد ذلك، جرت عملية الاقتراع وفاز بموجبها كل من الزميلات والزملاء سابين عويس، بهيج ابو غانم، عمر الناطور، باسم سعد، ندين صموئيل، سلوى بعلبكي، عمر الراسي، باسل الخطيب، باتريسيا جلاد، رمزي منصور، سيمون شحادة وبيار سعد.



وشكرت عويس في كلمة لها بعد اعلان نتائج التصويت الزملاء على حضورهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية، معربة عن املها في التعاون المستمر بين الأعضاء، وعن ثقتها بجهود الجميع لما فيه مصلحة الجمعية، ولا سيما في الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر فيها البلاد تحت وطأة ازمة اقتصادية ومالية هي الاشد على الاقتصاد الوطني.



ثم عقدت الهيئة الادارية الجديدة اجتماعها الاول وجرى انتخاب الرئيس وتوزيع المراكز كالآتي:

سابين عويس رئيسة (لولاية ثانية)، بهيج ابو غانم نائبا للرئيس، باسل الخطيب نائبا للرئيس، عمر الناطور امينا للسر، باسم سعد مفوض الجمعية لدى الحكومة، بيار سعد أمينا للصندوق، رمزي منصور محاسباً، سلوى بعلبكي وباتريسيا جلاد للجنتي الاعلام والانتساب، نادين صموئيل وعمر الراسي للجنة علاقات عامة، سيمون شحادة مستشار.



وتم التوافق على عقد اجتماع مقبل لوضع برنامج عمل الجمعية للمرحلة المقبلة.