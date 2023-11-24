حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنّه تم العثور، اليوم الجمعة، على جثتي المواطن "ن.ص." وزوجته "ف.خ." داخل منزلهما في بلدة معاصر بيت الدين - الشوف.

وبحسب الوكالة، فقد تبين أن وفاة الزوجين حصلت جراء الاختناق بسبب دخان المولد الكهربائي داخل المنزل، وقد حضرت القوى الامنية والمباحث العلمية لاستكمال التحقيقات.