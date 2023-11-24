سلام بحث مع وزيرة التنمية القطرية شؤوناً تنموية واتفاق على تعزيز مجالات التعاون

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واطلع سلام الوزيرة المسند على بعض تفاصيل الأزمة في لبنان وكذلك على مشكلات الأسر اللبنانية في ظل الأزمة.كذلك، إطلع سلام من الوزارة القطرية على خبرات دولة قطر في مجال التمنية الاجتماعية، حيث تبادلا وجهات النظر وتباحثا بما يعود في النفع على البلدين الشقيقين في مجال التنمية تحديداً المبادرات الإنتاجية ودعم الأسرة.واختتم سلام زيارته قطر، بلقاء وزيرة التنمية الإجتماعية، وكان التقى خلال زيارته عددا من المسؤولين القطريين.