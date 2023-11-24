الراعي عرض الأوضاع مع زواره حنكش: أولويتنا عدم المس بقيادة الجيش

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي النائب الياس حنكش الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة الذي يصوب البوصلة دائما صوب الأولويات، ونحن كحزب كتائب لبنانية وكمعارضة لدينا أولويات في ظل هذه الظروف العصيبة التي نمر بها في ظل الحرب الحاصلة ونحن نحمل هم أبناء الجنوب، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع غبطته".أضاف: "أما في السياسة فلدينا أولوية عدم المس بقيادة الجيش خاصة في هذه المرحلة الدقيقة حيث يرى حب الكتائب ضرورة عدم المس بقيادة الجيش اللبناني، أما الأولوية الثانية فتبقى الضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الذي من خلاله ستنتظم الحياة السياسية أضف الى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ضمانة لكل اللبنانيين والمفتاح لإعادة انتظام الحياة السياسية، أضف لما لهذا المنصب الماروني من رمزية، ونتمنى اليوم على كل القوى السياسة أن تضغط في نفس الاتجاه، وهناك آليات لانتخاب الرئيس تبدأ بفتح المجلس والدعوة لجلسة انتخاب والبقاء حتى انتخاب رئيس يُشكل ضمانة لكل اللبنانيين".وكان الراعي استقبل ايضاً سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري ثم سفيرة قبرص في بيروت ماريا حجي تيودوسيو.