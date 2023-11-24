آخر خبرٍ عن "تحويلات الدولار".. ماذا طرأ مؤخراً؟

تبيَّن أن بعض التحويلات الخارجية عبر المصارف إلى لبنان، واجهت بعض العراقيل والتأخير من دون معرفة الأسباب.

وبحسب المعلومات، فإنَّ بعض التحويلات التي كانت تستغرق 5 أيامٍ سابقاً، باتت تحتاجُ 15 يوماً للوصول إلى لبنان.

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المسألة المطروحة اشتكى منها عددٌ من العملاء لدى مصارف مختلفة، خصوصاً أولئك الذين يتلقون رواتب من مؤسسات خارجيّة بالدولار الأميركي.