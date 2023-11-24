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لبنان

آخر خبرٍ عن "تحويلات الدولار".. ماذا طرأ مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-11-2023 | 14:23
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تبيَّن أن بعض التحويلات الخارجية عبر المصارف إلى لبنان، واجهت بعض العراقيل والتأخير من دون معرفة الأسباب.
وبحسب المعلومات، فإنَّ بعض التحويلات التي كانت تستغرق 5 أيامٍ سابقاً، باتت تحتاجُ 15 يوماً للوصول إلى لبنان.
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المسألة المطروحة اشتكى منها عددٌ من العملاء لدى مصارف مختلفة، خصوصاً أولئك الذين يتلقون رواتب من مؤسسات خارجيّة بالدولار الأميركي.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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