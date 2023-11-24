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لبنان

قاسم: جبهة الجنوب ساندت غزة ونحنُ لا نريد الحرب

Lebanon 24
24-11-2023 | 14:59
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أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ "إ

سرائيل قبلت بالهدنة في غزة رغماً عنها"، مشيراً إلى أن "جبهة الجنوب في لبنان قررت مساندة غزة وقدمت عشرات الشهداء والتضحيات"، وأضاف: "في جبهتنا، حققنا 

الإصابات الكثيرة في صفوف العدو فضلاً عن تهجير حوالى 70 ألف مستوطن واستقدام حوالى 100 ألف جندي اسرائيلي ليقفوا على الحدود، وإجباره على تحريك 50% من قدرة طيرانه، وكل هذا يخفف عن غزة ويؤثر في مسار المعركة مستقبلاً إذا استمرت".
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وختم: "شاهدت بعض الشعارات على الطريق تقول بأننا لا نريد الحرب، صحيح نحن لا نريد الحرب ولكن لا نقبل الاستسلام ، فإذا تبيّن أن خوض الحرب بالمقاومة تدفع عنا اخطار اسرائيل وتحرر الأرض وتجعلنا قوة حقيقية في المنطقة، سنكون مع هذه الحرب التي تعيد  للبنان والمنطقة الاستقلال والكرامة حتى لا تبقى اسرائيل فزاعة تخيف اللبنانيين".
 
 
 

 
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