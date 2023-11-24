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لبنان

لودريان في بيروت الأربعاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-11-2023 | 15:40
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علم "لبنان24" أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الأربعاء المقبل في جولة جديدة كان أعلن عنها في حديث صحافي قبل أيام.
وتأتي زيارة لودريان إلى بيروت في خضم تطورات أمنية في الجنوب وغزة، ومن المتوقع أن يستكمل لودريان المهمة التي كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ملف رئاسة الجمهوريّة اللبنانية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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