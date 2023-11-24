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لبنان

إعلانُ من وزارة الزراعة.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 16:57
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أعلنت وزارة الزراعة في بيان، اليوم الجمعة، "إستمرارها باستقبال طلبات المزارعين المسجلين في السجل الزراعي والغير المسجلين  للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبز، في المصالح الاقليمية وفي المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لغاية الخميس 7 كانون الاول 2023 ضمناً، خلال اوقات الدوام الرسمي، على ان تقوم المصالح الاقليمية والمراكز الزراعية بكل التسهيلات المطلوبة لتسجيل المزارعين الغير المسجلين في السجل".
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ولفتت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي "التزاماً بالخطة الوطنية لزراعة القمح في لبنان التي اطلقتها وزارة الزراعة في تشرين الثاني 2022، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعه التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة و المنظمة العربية للتنمية الزراعية".
 
 
 
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