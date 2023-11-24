20
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري وميقاتي قررا عدم حرق المراحل بانتظار ساعة حسم التمديد أو التعيين
Lebanon 24
24-11-2023
|
22:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": يترك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الباب مفتوحاً على أحد الخيارين المتاحين اليوم لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، تمديداً أو تعييناً. تماماً كما فعل ولا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما اكد في حديث اول من امس ان لا خيار ثالثا غير الخيارين المشار اليهما.
Advertisement
حتى الآن، لا تزال الصورة ضبابية رغم كل الكلام الذي يتردد على هذا الصعيد. ذلك ان بري وميقاتي قررا عدم حرق المراحل والانتظار حتى اللحظة الاخيرة قبل حسم موقفهما تمديداً أو تعييناً. وفي هذا الوضع، يتقدم ميقاتي على بري الذي يترك المسألة في عهدة الحكومة. وهو حاسم في موقفه لجهة عدم التدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، ويمهل الحكومة حتى نهاية الشهر الجاري، وإلا، فإنه سيدعو الى جلسة تشريعية بجدول اعمال كامل كما اعلن اول من امس، لبت الموضوع، علماً ان المجلس لا يمكنه البت إلا بالتمديد وليس بتعيين قائد جديد، الذي تعود صلاحيته الى مجلس الوزراء.
يسعى بري بكل ما أوتي الى ان يبعد عن المجلس هذه الكأس، تاركاً الامر للحكومة، وحجته لا لبس فيها بأن الامر من صلاحياتها قبل ان يكون من مسؤولية المجلس. واذا قُدر له تجرّع الكأس فلن يكون للتمديد حصراً لعون بل قد يشمل تأجيل التسريح للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، نظراً الى ان هذا مطلبٌ يشترطه النواب السنّة، كما يسري الامر ايضاً على المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، علماً ان أمراً كهذا ورد في اقتراح القانون الذي اعدّه النائب غسان سكاف وتريّث في تقديمه بناء على طلب رئيس المجلس.
هي اذاً مرحلة تقطيع وقت واستنفاد كل الجهود والمساعي والمواقف ليكون كانون الاول المقبل شهر الحسم وفق الاتجاه الذي ستنتهي اليه المساعي، علماً ان كل القوى السياسية قد كشفت اوراقها بما فيها "حزب الله"، أو بكركي التي قالت كلمتها لمصلحة التمديد لعون. وعليه، لا جلسة قريبة للحكومة، ولا جلسة للمجلس قبل منتصف الشهر المقبل، وربما في نهاية الاسبوع الاول منه، علماً ايضا ان بري لن يرضخ لشرط حزب "القوات اللبنانية" ان تكون الجلسة ببند وحيد لمشاركتها فيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
Lebanon 24
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
02:45 | 2023-11-24
24/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
12:50 | 2023-11-24
24/11/2023 12:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن فرح عمر.. كلامٌ لأشقائها يُبكي الحجر وصورة ليدها "تدخل التاريخ"!
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن فرح عمر.. كلامٌ لأشقائها يُبكي الحجر وصورة ليدها "تدخل التاريخ"!
12:00 | 2023-11-24
24/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع مرض السرطان... وفاة فنانة معروفة عن 50 عاماً
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع مرض السرطان... وفاة فنانة معروفة عن 50 عاماً
08:04 | 2023-11-24
24/11/2023 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات ارتباطها بزوج ماغي بوغصن.. علاقة حب تجمع نور الغندور ووديع الشيخ؟
Lebanon 24
بعد شائعات ارتباطها بزوج ماغي بوغصن.. علاقة حب تجمع نور الغندور ووديع الشيخ؟
09:34 | 2023-11-24
24/11/2023 09:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-11-25
هل تقود الهدنة المؤقتة إلى مفاوضات الأمر الواقع؟
01:45 | 2023-11-25
التصعيد ضد الأميركيين "بعد الهدنة"!
01:30 | 2023-11-25
في اليوم الثاني من الهدنة.. كيف يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية؟
01:20 | 2023-11-25
بيان هام لهيئة ادارة السير... هذا ما جاء فيه!
01:15 | 2023-11-25
"غير قادرة على الاستمرار".. هذا جديد ملف "النافعة"
01:00 | 2023-11-25
فرنسا قلقة ولودريان عائدٌ للضغط لإنجاز الاستحقاقات.. وضغط أميركي لمنع توسيع الحرب
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
25/11/2023 09:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
25/11/2023 09:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
25/11/2023 09:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24