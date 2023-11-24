20
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش يلاحق مُطلقي النار في طرابلس وأكثر من 12 إصابة بالرصاص العشوائي
Lebanon 24
24-11-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دموع الاسمر في" الديار": سادت طرابلس في اليومين الماضيين الفوضى والاجواء المتوترة التي ادت الى تخوف المواطنين من عودة الفلتان بسبب حجم المسلحين الذين انتشروا وتجولوا بشوارع المدينة ضاربين هيبة الدولة بعرض الحائط.
Advertisement
اكثر من 12 إصابة لمواطنين، دخل منهم ثلاثة طواريء المستشفيات بحروح حرجة، وتحطم زجاج عشرات السيارات، وعشرات ألواح الطاقة الشمسية، وتسبب برعب لدى الاهالي الذين فضلوا الامتناع عن المشاركة بالتشييع درءا لمخاطر الرصاص الذي تساقط في معظم احياء المدينة من القبة الى التبانة والزاهرية والمئتين وابي سمراء وصولا الى الميناء.
قبل موعد التشييع عقد اجتماع لمشايخ طرابلس وكوادر المحاور السابقين وشارك فيه اهالي الشهداء، خرجوا بتوصيات دعوا فيها الى الامتناع عن اطلاق الرصاص صونا لارواح الناس ولمنع الاضرار البشرية والمادية، ورفع شعار ان من يحب الشهداء ويكرمهم يمتنع عن اطلاق الرصاص ..
لكن كانت النتيجة عكس التوصيات والتمنيات، بل اصرار على اطلاق الرصاص وايقاع المزيد من الاصابات، منها اصابة مواطن برصاصة بكتفه لحظة خروجه من مسجد السلام عند سنترال الميناء واصابة مواطن في القبة، ومنهم من لا يزال قيد المعالجة في المستشفى.
فيوم امس شيعت طرابلس شهداءها الذين سقطوا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارتهم من نوع رابيد في الجنوب ابو بكر احمد عوض، وابو طلحة خالد الميناوي من طرابلس ،والتركيان بلال أوزتوك ويعقوب أردال، وكانوا برفقة المسؤول في حماس الشهيد خليل حامد الخراز.
وكانت وحدات الجيش قد واكبت التشييع واتخذت اجراءات متشددة لملاحقة مطلقي الرصاص، والقت القبض على مسلحين عند مفرق المئتين، ثم تابعت تعقب المسلحين لتوقيفهم واجراء المقتضى القانوني بحقهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
Lebanon 24
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
02:45 | 2023-11-24
24/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
12:50 | 2023-11-24
24/11/2023 12:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن فرح عمر.. كلامٌ لأشقائها يُبكي الحجر وصورة ليدها "تدخل التاريخ"!
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن فرح عمر.. كلامٌ لأشقائها يُبكي الحجر وصورة ليدها "تدخل التاريخ"!
12:00 | 2023-11-24
24/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع مرض السرطان... وفاة فنانة معروفة عن 50 عاماً
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع مرض السرطان... وفاة فنانة معروفة عن 50 عاماً
08:04 | 2023-11-24
24/11/2023 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات ارتباطها بزوج ماغي بوغصن.. علاقة حب تجمع نور الغندور ووديع الشيخ؟
Lebanon 24
بعد شائعات ارتباطها بزوج ماغي بوغصن.. علاقة حب تجمع نور الغندور ووديع الشيخ؟
09:34 | 2023-11-24
24/11/2023 09:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-11-25
هل تقود الهدنة المؤقتة إلى مفاوضات الأمر الواقع؟
01:45 | 2023-11-25
التصعيد ضد الأميركيين "بعد الهدنة"!
01:30 | 2023-11-25
في اليوم الثاني من الهدنة.. كيف يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية؟
01:20 | 2023-11-25
بيان هام لهيئة ادارة السير... هذا ما جاء فيه!
01:15 | 2023-11-25
"غير قادرة على الاستمرار".. هذا جديد ملف "النافعة"
01:00 | 2023-11-25
فرنسا قلقة ولودريان عائدٌ للضغط لإنجاز الاستحقاقات.. وضغط أميركي لمنع توسيع الحرب
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
25/11/2023 09:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
25/11/2023 09:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
25/11/2023 09:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24