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لبنان

"غير قادرة على الاستمرار".. هذا جديد ملف "النافعة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2023 | 01:15
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لفت مصدر إداري الى أنه بات واضحاً لدى لجنة تقصّي الحقائق النيابية التي تسعى الى كشف المعطيات في ملف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والشركة والمشغلة لهذا القطاع "انكربت"، أن الوضعية القائمة حالياً في الهيئة غير قادرة على المتابعة والإستمرار وهذا ظهر جلياً من المحاولات المستمرة للإنطلاق ومن ثم التعثر، بالرغم من الجهد الكبير والإستثنائي لوزيرالداخلية والبلديات بسام المولوي بمؤازرة مدير عام الهيئة بالوكالة القاضي مروان عبود الذي يضع جهداً إستثنائياً للإبقاء على الوضعية الإدارية في الهيئة وعدم إنهيارها بالكامل. 
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المصدر لفت الى أن لجنة تقصّي الحقائق النيابية سوف تصدر خلاصة عملها قريباً بعد الإجتماعات المتتالية التي عقدتها وخلاصة ما سمعته من المعنيين راهناً وخاصةً في ملف "انكربت". 
 
وختم المصدر أن تقرير اللجنة سيكون منطلقاً لإصلاح هذا القطاع والإنطلاق فيه بإنتظام لمرة أخيرة.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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